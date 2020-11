Alcolismo | con i lockdown impennata del 180% I “regali” dei Dpcm di Conte

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Allarmedall’Istituto Europeo per il trattamento delle Dipendenze (IEuD): durante il, nelle case degli italiani si è registrata una crescita esponenziale del consumo di bevande alcoliche. Tra mortalità neonatale triplicata e milioni di screening oncologici saltati sembra non avere fine lo strascico di drammi sociali che le restrizioni per il coronavirus si portano con sé dal mese di marzo. Ilè terreno fertile per l’Nella fattispecie, l’è una delle dipendenze più insidiose perché trova humus fertile nella solitudine e nell’isolamento forzato del. «L’aumento del consumo di alcolici durante ilsi evince chiaramente dai dati delle vendite diffusi a livello nazionale e il nostro territorio non ...