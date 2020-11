Aggiornamento software per TS9018HEVC tivùsat (versione 271) (Di giovedì 26 novembre 2020) È disponibile un Aggiornamento per il decoder satellitare TS9018HEVC tivùsat.Release note SW v271 (rispetto alla precedente v149): Miglioramento della funzione Televideo (compresa l’aggiunta delle funzioni relative ai tasti colorati) e dei sottotitoli televideo.Perfezionamento guida canali EPG tivùsat, nonché velocizzazione caricamento dei dati EPG.Gestione di un secondo possibile operatore televisivo (futura pay TV criptata... Leggi su digital-news (Di giovedì 26 novembre 2020) È disponibile unper il decoder satellitare.Release note SW v271 (rispetto alla precedente v149): Miglioramento della funzione Televideo (compresa l’aggiunta delle funzioni relative ai tasti colorati) e dei sottotitoli televideo.Perfezionamento guida canali EPG, nonché velocizzazione caricamento dei dati EPG.Gestione di un secondo possibile operatore televisivo (futura pay TV criptata...

È disponibile un aggiornamento per il decoder satellitare TS9018HEVC tivùsat. Note di versione Release note SW v271 (rispetto alla ...

