Violenza contro le donne in lockdown: il racconto di una poliziotta (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Una situazione di convivenza forzata come quella del lockdown, "magari legata a poi anche a fenomeni come la perdita di lavoro o comunque una ridotta capacità economica, ha potuto certo funzionare come innesco di una Violenza che però è stratificata negli anni all'interno di quel nucleo familiare". Un fenomeno in crescita Nunzia Brancati, vicequestore in forza come dirigente all'Anticrimine nella questura di Napoli intervistato dall'AGI, è da tempo impegnata sul fronte del contrasto della Violenza di genere e legge anche così i numeri di un fenomeno sempre più pervasivo della nostra società, che nel Napoletano ha visto un incremento. Tra gennaio e settembre del 2020, infatti, gli omicidi in ambito familiare nel territorio sono stati 6, come nello stesso periodo del 2019, ma le donne vittime sono passate da 3 ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Una situazione di convivenza forzata come quella del, "magari legata a poi anche a fenomeni come la perdita di lavoro o comunque una ridotta capacità economica, ha potuto certo funzionare come innesco di unache però è stratificata negli anni all'interno di quel nucleo familiare". Un fenomeno in crescita Nunzia Brancati, vicequestore in forza come dirigente all'Anticrimine nella questura di Napoli intervistato dall'AGI, è da tempo impegnata sul fronte del contrasto delladi genere e legge anche così i numeri di un fenomeno sempre più pervasivo della nostra società, che nel Napoletano ha visto un incremento. Tra gennaio e settembre del 2020, infatti, gli omicidi in ambito familiare nel territorio sono stati 6, come nello stesso periodo del 2019, ma levittime sono passate da 3 ...

Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - juventusfc : Per la giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne, la Juventus collabora con… - Fedez : In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, io e ?Chiara? abbiamo deciso di supportare Valentina ne… - exploitpisa : RT @ObiezioneRes: Anche noi scese in piazza in occasione del #25novembre contro la violenza maschile sulle donne e di genere! Insieme a #n… - sharmancarey : RT @fearlessxwalls: Perché si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne? Il 25 novembre 1960 furono picchiate, stuprate e… -