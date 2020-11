Valeria Solarino è Greta – Chi è? – L’Alligatore (Di mercoledì 25 novembre 2020) Valeria Solarino interpreta Greta ne L’Alligatore, la nuova fiction crime di Rai 1. Una donna tormentata e che vedremo al fianco del protagonista interpretato da Matteo Martari. Greta è infatti l’amore della vita di Marco, una donna che tuttavia sarà costretta a prendere le distanze dal compagno. Quando quest’ultimo finirà in carcere, lei dovrà accettare la possibilità che sia colpevole e per questo deciderà di tenerlo lontano. Valeria Solarino è Greta ne L’Alligatore – La scheda Valeria Solarino è Greta, molto di più che il solo amore della vita del detective. Di professione fa la cantante ed è stata la passione per la musica a permettere ai due di fare un progetto di vita insieme, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 25 novembre 2020)interpretane, la nuova fiction crime di Rai 1. Una donna tormentata e che vedremo al fianco del protagonista interpretato da Matteo Martari.è infatti l’amore della vita di Marco, una donna che tuttavia sarà costretta a prendere le distanze dal compagno. Quando quest’ultimo finirà in carcere, lei dovrà accettare la possibilità che sia colpevole e per questo deciderà di tenerlo lontano.ne– La scheda, molto di più che il solo amore della vita del detective. Di professione fa la cantante ed è stata la passione per la musica a permettere ai due di fare un progetto di vita insieme, ...

infoitcultura : Valeria Solarino: «Tra me e l'Alligatore una storia d'amore tra musica e delitti» - LaPennivendola : 1) Zio Beniamino insegnami la vita. 2) Valeria Solarino c'è giusto per affossarci l'autostima. Vabbè Martari tocco… - CIAfra73 : SerieTivu · #LAlligatore, primo appuntamento. Con Matteo Martari, Thomas Trabacchi e Valeria Solarino, in onda in .… - zazoomblog : Valeria Solarino e Giovanni Veronesi: “non è tempo di matrimonio” - #Valeria #Solarino #Giovanni - ph_pluton : RT @bubinoblog: L'ALLIGATORE, PRIMA PUNTATA: DEBUTTA SU RAI2 LA SERIE CON MATTEO MARTARI E VALERIA SOLARINO -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Solarino Valeria Solarino fidanzata con Giovanni Veronesi: “Ci sposeremo vecchi” ViaggiNews.com Valeria Solarino è Greta – Chi è? – L’Alligatore

Valeria Solarino è Greta ne L'Alligatore: chi è il suo personaggio? Leggi la scheda e scopri le prime anticipazioni.

L’Alligatore/ Anticipazioni e diretta: Marco Buratti esce di prigione

L'Alligatore, anticipazioni prima puntata 25 novembre: Matteo Martari è Marco, sa che fine ha fatto Alberto Magagnin? Grande attesa per i fan ...

Valeria Solarino è Greta ne L'Alligatore: chi è il suo personaggio? Leggi la scheda e scopri le prime anticipazioni.L'Alligatore, anticipazioni prima puntata 25 novembre: Matteo Martari è Marco, sa che fine ha fatto Alberto Magagnin? Grande attesa per i fan ...