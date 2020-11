Uomini e Donne | Angela Nasti sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 25 novembre 2020)l’abbiamo conosciuta nel dating showquando aveva solo 18 anni. La sorella della famosa Chiara ha intrapreso questo percorso per trovare l’amore, tuttavia, non è andata molto bene con Alessio Campoli, con il quale anche dopo la rottura ha continuato a litigare via web. In molti, infatti, hanno accusatoL'articolo