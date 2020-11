Un sospiro di sollievo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Non ho basato le mie scelte sul favoritismo”. Così Emily Murphy ha scritto nella lettera che ha aperto la strada all’inizio della transizione negli Stati Uniti, a più di 20 giorni dal giorno delle elezioni e dalla vittoria di Biden. Con queste parole la funzionaria – di nomina trumpiana – che era incaricata di aprire i rubinetti di milioni di dollari da cui Biden e il suo team potranno attingere i fondi necessari per gestire il passaggio dei poteri ha annunciato la sua scelta. Con le sue parole Murphy conferisce alla squadra di Biden l’ufficialità della vittoria: ora i democratici potranno finalmente affiancare l’attuale amministrazione in tutti i campi in vista del giuramento del 20 gennaio. Non ci sarà dunque un momento “Bruto”, con Trump che griderà al tradimento della sua fedele funzionaria: anzi il presidente, sempre arroccato nella Casa Bianca, ha twittato parole di plauso per ...