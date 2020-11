Un 2020 di m*rda e da dimenticare: addio a Maradona, il campione muore a 60 anni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 2020 sarà un anno difficile da dimenticare.L'emergenza mondiale Covid-19 ha già segnato il 2020 e ha portato morti e crisi economica, ma a segnare per sempre nella nostra memoria questo anno non sarà solo la pandemia, ma anche altri eventi drammatici e nefasti.Uno dei giocatori più forti di sempre, Diego Armando Maradona, è morto improvvisamente oggi all'età di 60 anni. La notizia arriva dall'Argentina. Secondo i primi rumors, sembra che l'ex stella del Napoli abbia subito un arresto cardiorespiratorio. Inutlie il soccorso di tre ambulanze al Barrio San Andres, suo domicilio attuale a Buenos Aires.La tragica notizia è stata data da Clarin. Maradona era reduce da un intervento al cervello, da cui sembrava essersi ripreso e da altre vicissitudini personali legate alla salute.VIDEO LA ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilsarà un anno difficile da.L'emergenza mondiale Covid-19 ha già segnato ile ha portato morti e crisi economica, ma a segnare per sempre nella nostra memoria questo anno non sarà solo la pandemia, ma anche altri eventi drammatici e nefasti.Uno dei giocatori più forti di sempre, Diego Armando, è morto improvvisamente oggi all'età di 60. La notizia arriva dall'Argentina. Secondo i primi rumors, sembra che l'ex stella del Napoli abbia subito un arresto cardiorespiratorio. Inutlie il soccorso di tre ambulanze al Barrio San Andres, suo domicilio attuale a Buenos Aires.La tragica notizia è stata data da Clarin.era reduce da un intervento al cervello, da cui sembrava essersi ripreso e da altre vicissitudini personali legate alla salute.VIDEO LA ...

baynyasmine : abbiamo pure la tragedia di novembre in questo 2020 di m*rda - itsjadespower : Quanto odio questo 2020, se non fosse stato per questo anno di m*rda avremmo avuto esibizioni epiche di sweet Melody OT4 -

