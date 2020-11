Ultime Notizie Roma del 25-11-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 25 novembre al microfono Giuliano Ferrigno cronache di apertura due donne sono state uccise a coltellate dal loro partner nel Veneto in Calabria proprio mentre si celebra oggi la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie in provincia di Padova e una donna di 51 anni Salucci da stalettì sulla costa Ionica catanzarese e primo caso è stato l’omicida 1 magazziniere marocchino di 40 anni ha chiamato i carabinieri mentre nel secondo è stato fermato un 36enne di Badolato che secondo i responsabili dell’inchiesta aveva una relazione extraconiugale con la vittima andiamo a Roma Sono in corso due operazioni di sgombero la polizia intervenuta per la sede di Forza Nuova in via Taranto in zona San Giovanni e Si segnala anche lo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 25 novembre al microfono Giuliano Ferrigno cronache di apertura due donne sono state uccise a coltellate dal loro partner nel Veneto in Calabria proprio mentre si celebra oggi la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie in provincia di Padova e una donna di 51 anni Salucci da stalettì sulla costa Ionica catanzarese e primo caso è stato l’omicida 1 magazziniere marocchino di 40 anni ha chiamato i carabinieri mentre nel secondo è stato fermato un 36enne di Badolato che secondo i responsabili dell’inchiesta aveva una relazione extraconiugale con la vittima andiamo aSono in corso due operazioni di sgombero la polizia intervenuta per la sede di Forza Nuova in via Taranto in zona San Giovanni e Si segnala anche lo ...

