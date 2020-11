Uccide la moglie con tanta violenza, poi è lui a chiamare i carabinieri (Di giovedì 26 novembre 2020) Uccide la moglie e si costituisce. Un brutto episodio avvenuto nella provincia di Padova, a perdere la vita una donna di 30 anni. Fonte foto: (Pixabay)Una violenza inaudita, una coltellata in pieno petto alla povera moglie che muore dopo poco. L’assassino è Jennati Abdelfettah, 39 anni di origini marocchine. Ha dapprima ucciso la moglie, Abioui Aycha, di soli 30 anni, poi ha chiamato il 112. La donna, lascia così tre figli. Leggi anche >>> Bimba di 9 anni accusa 82enne: “in chiesa, mi ha baciata e toccata lì” Uccide sua moglie: potrebbe essere colpa della gelosia Ancora una donna morta, proprio nella giornata contro la violenza di genere. Ha del clamoroso la notizia legata ad un altro femminicidio: Marianna aveva esposto 12 ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020)lae si costituisce. Un brutto episodio avvenuto nella provincia di Padova, a perdere la vita una donna di 30 anni. Fonte foto: (Pixabay)Unainaudita, una coltellata in pieno petto alla poverache muore dopo poco. L’assassino è Jennati Abdelfettah, 39 anni di origini marocchine. Ha dapprima ucciso la, Abioui Aycha, di soli 30 anni, poi ha chiamato il 112. La donna, lascia così tre figli. Leggi anche >>> Bimba di 9 anni accusa 82enne: “in chiesa, mi ha baciata e toccata lì”sua: potrebbe essere colpa della gelosia Ancora una donna morta, proprio nella giornata contro ladi genere. Ha del clamoroso la notizia legata ad un altro femminicidio: Marianna aveva esposto 12 ...

Agenzia_Ansa : #Femminicidi, altri due casi. Nel Padovano e in Calabria. Oggi la giornata per l'eliminazione della violenza sulle… - ClaraMara97 : RT @HuertDeAuteuil: Volevo dire ai quotidiani che oggi fanno sensibilizzazione per la giornata contro la violenza sulle donne che finché fa… - BeatriceBella16 : RT @HuertDeAuteuil: Volevo dire ai quotidiani che oggi fanno sensibilizzazione per la giornata contro la violenza sulle donne che finché fa… - lavitamistressa : RT @HuertDeAuteuil: Volevo dire ai quotidiani che oggi fanno sensibilizzazione per la giornata contro la violenza sulle donne che finché fa… - bellinazziM : RT @HuertDeAuteuil: Volevo dire ai quotidiani che oggi fanno sensibilizzazione per la giornata contro la violenza sulle donne che finché fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie Uccide moglie e si costituisce nel padovano. In Calabria fermato 36enne per morte donna a Stalettì Rai News Il caso Yara Gambirasio: "Dov'eri quella sera?". Il racconto di una storia che nessuno può dimenticare

Brembate Sopra, Bergamo: un luogo che dieci anni fa diventò il centro di una storia che resta nella memoria di una comunità ...

Due femminicidi (in Veneto e in Calabria) nella Giornata internazionale contro le violenze alle donne

Due donne sono state uccise a coltellate dai loro partner, nel Veneto e in Calabria, proprio mentre si celebra oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un uom ...

Brembate Sopra, Bergamo: un luogo che dieci anni fa diventò il centro di una storia che resta nella memoria di una comunità ...Due donne sono state uccise a coltellate dai loro partner, nel Veneto e in Calabria, proprio mentre si celebra oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un uom ...