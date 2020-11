Nessuno16979551 : @Vanessafarris_ Paula di Isabel Allende. È un libro che mi è rimasto nel cuore nonostante l'argomento molto triste.… - ilNotiziarioInd : Tragedia nel comando dei vigili di Lecco, morto un ufficiale di Misinto - riservadilusso : 14 agosto 2018: crolla improvvisamente il ponte Morandi, 43 vittime. Una ferita insanabile nel cuore di Genova. 25… - patriziacicc : RT @Damiano_Coletta: 322 denunce, 89 arresti, 1 vittima, il 70% delle ragazze che denuncia di aver subito una molestia. Sono i numeri della… - NewSicilia : Il governatore della Regione Siciliana e l'assessore all'Istruzione esprimono vicinanza ai familiari e alla scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel

La Voce del NordEst

Cremona, la misura preventiva disposta dal ministero della Salute, scatterà in tutta Italia: c'è pericolo che il virus muti ...In via Lussemburgo poco dopo mezzogiorno è calato il gelo. Quella che sembrava una normale giornata di scuola si è trasformata in tragedia.