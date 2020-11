Toni Servillo tra i 25 più grandi attori del ventunesimo secolo

(Di mercoledì 25 novembre 2020)entra nella lista dei 25delpubblicata oggi dal New York Times. “Con la sua bella faccia segnata dalle rughe e l’impeccabile eleganza”, l’attore di “Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino “evoca una versione più solida della ‘farfalla sociale’ che Marcello Mastroianni fu nella ’Dolce Vita”, scrive il critico A.O. Scott.

(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - Toni Servillo entra nella lista dei 25 grandi attori del ventunesimo secolo pubblicata oggi dal New York Times. "Con la sua bella faccia segnata dalle rughe e l'impeccabile ...