Telethon Udine edizione virtuale. 12 al 20 dicembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continuare a sostenere la Fondazione Telethon e la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. E' l'obiettivo che il Comitato Udinese Staffette Telethon si propone organizzando un'edizione speciale dell'ormai tradizionale appuntamento con la 24 per un'ora. La 22esima edizione della corsa benefica nel cuore di Udine non si potrà svolgere in presenza, nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, ma questo non ferma certo la solidarietà dei friulani che, solo negli ultimi cinque anni, ha permesso di raccogliere e donare oltre un milione di euro alla ricerca. La Staffetta 2020, quindi, si trasforma in un grandissimo abbraccio 'virtuale' che unirà, a ...

Già 60 le squadre che si sono iscritte sul sito telethonudine.it, per disputare la propria Staffetta dal 12 al 20 dicembre ...

