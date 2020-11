Stefano D’Orazio e la sua morte, presa inaspettata decisione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stefano D’Orazio. Ancora sgomenti per la perdita del batterista della band dei Pooh, arriva un’inaspettata notizia volta ad omaggiarlo Stefano D’Orazio ci ha lasciati il 6 novembre scorso, portando via con sè i ricordi più dolci legati alla sua figura. Un musicista di grande fama e talento, ma soprattutto un uomo che con il suo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020). Ancora sgomenti per la perdita del batterista della band dei Pooh, arriva un’notizia volta ad omaggiarloci ha lasciati il 6 novembre scorso, portando via con sè i ricordi più dolci legati alla sua figura. Un musicista di grande fama e talento, ma soprattutto un uomo che con il suo L'articolo proviene da YesLife.it.

Costanzo : .@RobyFacchinetti si racconterà per la prima volta in tv dopo la scomparsa dell'amico fraterno Stefano D'Orazio...… - Dansai75 : RT @Costanzo: .@RobyFacchinetti si racconterà per la prima volta in tv dopo la scomparsa dell'amico fraterno Stefano D'Orazio... Ci vediamo… - Dansai75 : RT @Costanzo: .@RobyFacchinetti, ospite al #MaurizioCostanzoShow, ricorda il collega e amico fraterno Stefano D’Orazio ? - Dansai75 : RT @Costanzo: “Rinascerò, Rinascerai” Un inno alla vita, un omaggio al grande amico Stefano D’Orazio ora sul palco del #MaurizioCostanzoSho… - AlbertoFuschi : RT @Costanzo: “Rinascerò, Rinascerai” Un inno alla vita, un omaggio al grande amico Stefano D’Orazio ora sul palco del #MaurizioCostanzoSho… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano D’Orazio Perché ho annunciato la sua morte Bobo Craxi straziante su Stefano D' Orazio | L' ultima cosa che ha fatto Zazoom Blog