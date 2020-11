Simeone: “Mi sento bene, ma che sfortuna. Non vedo l’ora di tornare” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovanni Simeone, risultato positivo al test del covid-19, attraverso twitter ha commentato la notizia rassicurando i tifosi del Cagliari: “Che sfortuna, per un po’ dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mi sento bene e già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra!!” Che sfortuna, per un po’ dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mi sento bene e già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra!! https://t.co/1UC5NqzNel — Giovanni Simeone (@Simeonegiovanni) November 25, 2020 Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovanni, risultato positivo al test del covid-19, attraverso twitter ha commentato la notizia rassicurando i tifosi del Cagliari: “Che, per un po’ dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mie già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra!!” Che, per un po’ dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mie già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra!! https://t.co/1UC5NqzNel — Giovanni(@giovanni) November 25, 2020 Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

