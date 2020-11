Roadmap di aggiornamento alla EMUI 11 per Huawei e Honor (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al suo evento HDC 2020 dello scorso settembre, Huawei ha presentato la nuova interfaccia, l’ultima versione del software basato su Android dell’azienda per smartphone e tablet. Subito dopo l’annuncio, la società ha lanciato una versione beta di EMUI 11 per un paio di dispositivi che saranno aggiornati alla versione stabile della nuova interfaccia utente. La società ha ora iniziato a lanciare una versione EMUI 11 stabile per Mate 30 Pro e ha ufficialmente svelato il suo piano di aggiornamento per altri dispositivi della sua gamma. Recensione Huawei P40 Pro: un vero top, ma fortemente penalizzato La Roadmap di aggiornamento alla EMUI 11 Nel caso in cui possiedi uno smartphone o un tablet Huawei, puoi ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al suo evento HDC 2020 dello scorso settembre,ha presentato la nuova interfaccia, l’ultima versione del software basato su Android dell’azienda per smartphone e tablet. Subito dopo l’annuncio, la società ha lanciato una versione beta di11 per un paio di dispositivi che saranno aggiornativersione stabile della nuova interfaccia utente. La società ha ora iniziato a lanciare una versione11 stabile per Mate 30 Pro e ha ufficialmente svelato il suo piano diper altri dispositivi della sua gamma. RecensioneP40 Pro: un vero top, ma fortemente penalizzato Ladi11 Nel caso in cui possiedi uno smartphone o un tablet, puoi ...

giannifioreGF : Roadmap di aggiornamento alla #EMUI11 per #Huawei e #Honor - TWGEEKIT : Il primo atto di The Waylanders si conclude con il nuovo aggiornamento Early Access + New Winter Roadmap… -