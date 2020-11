Resident Evil Village entro il 2025 dovrebbe vendere 11 milioni di copie secondo un rumor (Di mercoledì 25 novembre 2020) Resident Evil è stato un enorme successo commerciale per Capcom: titoli recenti come Resident Evil 2 con 7,5 milioni di unità vendute e Resident Evil 7 con 8,3 milioni di unità, sono entrambi tra i più venduti di tutti i tempi. Con il sequel, Resident Evil Village, Capcom si aspetta vendite ancora più impressionanti. Il noto insider di Resident Evil Dusk Golem ha recentemente pubblicato su Twitter che Capcom si aspetta che Resident Evil Village venda fino a 11 milioni di copie in tutto il mondo entro marzo 2025, entro circa quattro ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020)è stato un enorme successo commerciale per Capcom: titoli recenti come2 con 7,5di unità vendute e7 con 8,3di unità, sono entrambi tra i più venduti di tutti i tempi. Con il sequel,, Capcom si aspetta vendite ancora più impressionanti. Il noto insider diDusk Golem ha recentemente pubblicato su Twitter che Capcom si aspetta chevenda fino a 11diin tutto il mondomarzocirca quattro ...

