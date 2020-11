Record di morti, ma la curva scende (Di mercoledì 25 novembre 2020) Manila Alfano Ieri 853 vittime, positività al 12%. Rezza: "Immunità con 42 milioni di vaccinati" Ieri ci sono stati 23.232 casi, in leggero aumento rispetto a lunedì ma con 40mila tamponi in più. Purtroppo accompagnati da 853 decessi, il dato più alto della seconda ondata. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa al ministero sull'analisi della situazione epidemiologica. In totale hanno perso la vita 51.306 persone. «Oggi 188.659 tamponi - ha spiegato Rezza - ed è diminuita la proporzione di positivi sul totale dei tamponi. Però è brutto il dato dei decessi, 853, in aumento di 200 rispetto a lunedì. Un numero purtroppo alto. Come sappiamo anche quando tendono a diminuire i nuovi casi grazie all'impatto delle misure prese gli indicatori che calano per ultimi sono proprio quelli relativi al sovraccarico ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Manila Alfano Ieri 853 vittime, positività al 12%. Rezza: "Immunità con 42 milioni di vaccinati" Ieri ci sono stati 23.232 casi, in leggero aumento rispetto a lunedì ma con 40mila tamponi in più. Purtroppo accompagnati da 853 decessi, il dato più alto della seconda ondata. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa al ministero sull'analisi della situazione epidemiologica. In totale hanno perso la vita 51.306 persone. «Oggi 188.659 tamponi - ha spiegato Rezza - ed è diminuita la proporzione di positivi sul totale dei tamponi. Però è brutto il dato dei decessi, 853, in aumento di 200 rispetto a lunedì. Un numero purtroppo alto. Come sappiamo anche quando tendono a diminuire i nuovi casi grazie all'impatto delle misure prese gli indicatori che calano per ultimi sono proprio quelli relativi al sovraccarico ...

TizianaFerrario : 853 morti un record e c'è chi pensa a sciare. Ma cosa sono diventate alcune persone e alcuni politici? #COVID - Mosange : RT @TizianaFerrario: 853 morti un record e c'è chi pensa a sciare. Ma cosa sono diventate alcune persone e alcuni politici? #COVID https:/… - Maurizi07267041 : @Chow_Chow_678_ Forse dovevano potenziare le terapie intensive, forse dovevano potenziare i drive in per i tamponi… - MCeraolo : RT @TizianaFerrario: 853 morti un record e c'è chi pensa a sciare. Ma cosa sono diventate alcune persone e alcuni politici? #COVID https:/… - Ghinodi14694932 : @valy_s @eterea_naive Li conteggiamo come i cinesi. Zero morti su 2 miliardi. Roba da record, come noi. -