Papa Francesco: 'La chiesa non è un partito politico' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Duro monito di Papa Francesco durante l'udienza generale. 'A volte sento grande tristezza quando vedo qualche comunità che pensa di fare la chiesa in raduni, come se fosse un partito politico' ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) Duro monito didurante l'udienza generale. 'A volte sento grande tristezza quando vedo qualche comunità che pensa di fare lain raduni, come se fosse un' ha ...

Da quando, però, Papa Francesco ha rinunciato a trascorrere le vacanze a Castel Gandolfo è cambiato molto». La speranza, comunque, è l’ultima a morire e i castellani sognano il ritorno di Bergoglio.

Papa Francesco sbotta: «La Chiesa non è un partito politico o una ditta che va avanti a colpi di maggioranza»

Città del Vaticano – Papa Francesco parla a nuora perchè suocera intenda. All'udienza generale ha ripetuto che la Chiesa non è un ...

