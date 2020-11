Paola Perego festeggia i 2 anni del nipote Pietro con un dolce post Instagram (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pietro, nipote di Paola Perego, compie 2 anni e la conduttrice condivide sui social una carrellata di tenere fotografie che ripercorrono i loro momenti insieme. Con l’arrivo di Pietro, il primo nipote della conduttrice, la vita di Paola Perego è radicalmente cambiata: ora non ha occhi che per lui. E infatti in occasione del suo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 25 novembre 2020)di, compie 2e la conduttrice condivide sui social una carrellata di tenere fotografie che ripercorrono i loro momenti insieme. Con l’arrivo di, il primodella conduttrice, la vita diè radicalmente cambiata: ora non ha occhi che per lui. E infatti in occasione del suo L'articolo proviene da Leggilo.org.

niccolo_fabbri : Matano a #LaVitainDiretta in collegamento prima con la Delprino, poi con Marco Franzelli e Massimo Caputi. In studi… - ForfaitMarcello : @see_lallero Cosa pensi? Odore di chiusura del programma come 'Parliamone sabato' di Paola Perego? - pikappa2006 : @teoxandra Tempo fa un programma di Paola Perego venne chiuso definitivamente dopo il polverone che si creò con una… - giovannibrenteg : @jinfry_77_ @_tronkthinking @SandyLombardia Perego nel senso di Paola? - bbIuetae : paola perego che conduce il filo rosso manda l'esibizione di friends by vmin @ bangbang con or perish -