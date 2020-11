Pandemia, ambulanza in ritardo: il Covid uccide un 32enne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Illah Dansoko, morto a 32 anni mentre sognava di tornare in Gambia, è l’ultima vittima giovane della Pandemia: “ambulanza in ritardo” Il Covid continua la sua corsa, miete vittime mettendo in ginocchio il sistema sanitario in tutto il paese. Non si riesce ad offrire la giusta assistenza a tutti i malati di Covid-19. E’ il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020) Illah Dansoko, morto a 32 anni mentre sognava di tornare in Gambia, è l’ultima vittima giovane della: “in” Ilcontinua la sua corsa, miete vittime mettendo in ginocchio il sistema sanitario in tutto il paese. Non si riesce ad offrire la giusta assistenza a tutti i malati di-19. E’ il L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia ambulanza Pandemia, ambulanza in ritardo: il Covid uccide un 32enne Yeslife Covid:-70% accessi Ps ospedale ponente Genova rispetto picco

Il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, l'ospedale di riferimento covid per il ponente di Genova, oggi pomeriggio ha registrato un calo del 70% degli accessi rispetto al picco della pandemia tr ...

Gestione pandemia e San Timoteo al collasso, Termoli Bene Comune: “Dimissioni in blocco”

Termoli Bene Comune torna ad accusare i vertici politici regionali e dell’Asrem di “disastro annunciato” a proposito dell’ospedale San Timoteo.

