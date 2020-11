Palermo-Turris, altro esame di maturità per i rosa: serve un altro segnale di forza per continuare la scalata (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Il Palermo prova a calare il poker: esame di maturità contro la Turris".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sul recupero della sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida è stata rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati del club di Viale del Fante e del tecnico Roberto Boscaglia. L’incubo, però, è ormai alle spalle, e adesso serve un altro segnale di forza per confermare l’ottimo stato di forma e continuare la scalata.Dopo avere dimostrato di saper essere forte nell’emergenza il Palermo è chiamato a confermare quanto di buon fatto vedere sin qui, e a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Ilprova a calare il poker:dicontro la".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sul recupero della sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida è stata rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati del club di Viale del Fante e del tecnico Roberto Boscaglia. L’incubo, però, è ormai alle spalle, e adessoundiper confermare l’ottimo stato di forma ela.Dopo avere dimostrato di saper essere forte nell’emergenza ilè chiamato a confermare quanto di buon fatto vedere sin qui, e a ...

