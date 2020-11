News in breve del 24 novembre 2020 | cronaca di oggi

(Di mercoledì 25 novembre 2020)indel 24dall’Italia e dal mondo. Tutte leindel 24dall’Italia e dal mondodall’Italia indel 24Situazione covid-19 in Italiasi registrano 23232 nuovi casi positivi in tutto il Paese (853 invece i decessi), 188659 invece i tamponi. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google

generacomplotti : RT @fabgab65: Ci mancava l’ennesimo idiota di turno. Spero che venga internato a breve, non è lucido. È sotto l’effetto di satana. Radio Ma… - JPCK72 : RT @GiuseppePalma78: A breve i giallo-rossi metteranno al bando 'le bionde trecce e gli occhi azzurri e poi' perché di chiaro contenuto raz… - lorenzmariapia : RT @GiuseppePalma78: A breve i giallo-rossi metteranno al bando 'le bionde trecce e gli occhi azzurri e poi' perché di chiaro contenuto raz… - Daveram79211706 : RT @Ste_Giorgetti: A breve inizieranno i saggi preliminari ai #lavori di @Publiacqua per realizzare la grande tubazione dell'acquedotto in… -

Ultime Notizie dalla rete : News breve

Webmagazine24

In arrivo ai comuni i dati relativi alle locazioni brevi e all'imposta di soggiorno, da utilizzare ai fini degli accertamenti fiscali. Il decreto interministeriale 11 novembre 2020, anticipato sul ...Il progetto si focalizza sulla valorizzazione di un edificio in centro città collocato all'ingresso di Porto Vecchio. Al suo interno ci sarà un FabLab complementare a quello attualmente operativo all' ...