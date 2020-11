Netflix e Amazon Prime Video | le novità di dicembre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Arrivae, come ogni mese, non possono mancare nuove aggiunte sulle piattaforme di streaming. Vediamole insieme. Serie tv Le due piattaforme di streaming online per il mese dihanno aggiunto tante nuove serie televisive a tema natalizio, oltre a delle nuove stagioni molto attese…I film della nostra infanzia: Le feste (In arrivo il 1) The Great British Baking Show: Holidays (Stagione 3, in arrivo il 4) How to ruin Christmas: Il matrimonio (In arrivo il 16) Natale con uno sconosciuto (Stagione 2, in arrivo il 18) Bridgerton (In arrivo il 25) Le terrificanti avventure di ...