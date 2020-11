Natale: il governo discute su ricongiungimento per parenti stretti, conviventi e partner (Di mercoledì 25 novembre 2020) È stato Giuseppe Conte a fissare l’obiettivo: non ripetere gli errori del Ferragosto, quando il via libera generale ha posto le basi per una seconda ondata di contagi molto più violenta di quel che ci si aspettasse. A questo proposito sono alcuni giorni che gli uffici del ministero della Salute in costante contatto con il Comitato tecnico scientifico stanno vagliando alcune ipotesi per il pacchetto di misure che il governo si appresa a varare nei prossimi giorni. Il premier ha convocato domani all’ora di pranzo i capi delegazione e il ministro Roberto Speranza per fare un punto politico, seguito nel pomeriggio dall’ennesimo incontro tra Speranza,Francesco Boccia e le Regioni, presenti anche Arcuri e Borrelli. Un vertice in cui si confronteranno posizioni ancora una volta piuttosto distanti sul tema, in cerca di una sintesi i cui dettagli e le cui sfumature saranno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) È stato Giuseppe Conte a fissare l’obiettivo: non ripetere gli errori del Ferragosto, quando il via libera generale ha posto le basi per una seconda ondata di contagi molto più violenta di quel che ci si aspettasse. A questo proposito sono alcuni giorni che gli uffici del ministero della Salute in costante contatto con il Comitato tecnico scientifico stanno vagliando alcune ipotesi per il pacchetto di misure che ilsi appresa a varare nei prossimi giorni. Il premier ha convocato domani all’ora di pranzo i capi delegazione e il ministro Roberto Speranza per fare un punto politico, seguito nel pomeriggio dall’ennesimo incontro tra Speranza,Francesco Boccia e le Regioni, presenti anche Arcuri e Borrelli. Un vertice in cui si confronteranno posizioni ancora una volta piuttosto distanti sul tema, in cerca di una sintesi i cui dettagli e le cui sfumature saranno ...

NicolaPorro : ?? A #Natale a casa ci vada il governo, i ritardi sul #Recoveryfund, il flop del ?????????????? ????????????????, il giallo degli 0… - ladyonorato : In UK la Suprema Corte giudica TOTALITARIO il controllo del governo sul Natale in nome del Covid ... almeno c’è anc… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone e @lorenzocast89. Scuole e Ta… - libellula58 : RT @LaNotiziaTweet: Il #Governo al lavoro su sci e #Natale. Ci sarà un coordinamento #Ue e controlli anti-Covid alle frontiere per chi rien… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: il #Governo pensa di riaprire le scuole superiori prima di #Natale e spuntano le ipotesi sulla data d… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale governo La risposta è semplice: no, non è sostenibile, lavorare con il 50% di capienza

a livigno (che non per niente viene chiamata il piccolo tibet) a gennaio fa spesso durante il gg sulle piste -15 in quelle condizioni è quasi impossibile passare tutto il giorno fuori, ma anche in sta ...

Spostamenti e seconde case, nuovo dpcm: le regole per chi viaggia (e i rischi da evitare)

Lo ha spiegato bene ieri il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa: «Raggiungere le seconde case durante le feste di Natale, non sarebbe di per sé un problema, ma quello che si ...

a livigno (che non per niente viene chiamata il piccolo tibet) a gennaio fa spesso durante il gg sulle piste -15 in quelle condizioni è quasi impossibile passare tutto il giorno fuori, ma anche in sta ...Lo ha spiegato bene ieri il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa: «Raggiungere le seconde case durante le feste di Natale, non sarebbe di per sé un problema, ma quello che si ...