Morte Maradona, Pelè: “Io perdo un amico, il Mondo una leggenda” (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ arrivato anche il messaggio di Pelè, sulla fine di Diego Armando Maradona. Il brasiliano, sui social ha scritto: “Io perdo un amico, il Mondo una leggenda. Ci sarebbe tanto da scrivere ma per ora prego Dio per dare forza alla sua famiglia. Un giorno, lo so, giocheremo insieme in cielo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Foto: Twitter Pelè L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ arrivato anche il messaggio di, sulla fine di Diego Armando. Il brasiliano, sui social ha scritto: “Ioun, iluna leggenda. Ci sarebbe tanto da scrivere ma per ora prego Dio per dare forza alla sua famiglia. Un giorno, lo so, giocheremo insieme in cielo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - Bassi10Bassi : RT @ultimenotizie: #Pelé sulla morte di #Maradona. 'Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. Ci sarà… - pandadaria : Leggere certe cose il giorno della morte non solo di Maradona , fosse anche Gino Lambretta.. mi fa vomitare. Non p… -