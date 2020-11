Morte Maradona, Adani in lacrime: «Inadeguato a commentare Inter Real Madrid» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lele Adani è scoppiato in lacrime durante la telecronaca di Inter Real Madrid: troppa la commozione per la scomparsa di Maradona Lele Adani, ex calciatore e attuale commentatore per Sky Sport, è scoppiato in lacrime durante la telecronaca di Inter-Real Madrid ricordando la Morte di Diego Armando Maradona. «Difficile, mi sento Inadeguato e inutile a raccontare una partita di calcio. Cercherò di farlo con professionalità, non posso non accompagnare chi più di tutti ha dato emozioni al calcio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Leleè scoppiato indurante la telecronaca di: troppa la commozione per la scomparsa diLele, ex calciatore e attuale commentatore per Sky Sport, è scoppiato indurante la telecronaca diricordando ladi Diego Armando. «Difficile, mi sentoe inutile a raccontare una partita di calcio. Cercherò di farlo con professionalità, non posso non accompagnare chi più di tutti ha dato emozioni al calcio». Leggi su Calcionews24.com

