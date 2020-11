Meghan Markle: "Perdere un figlio è un dolore insopportabile, parlatene" (Di mercoledì 25 novembre 2020) La duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, Meghan Markle, ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo a luglio, raccontando la sua esperienza nella speranza di aiutare altre persone. Markle ha raccontato la sua storia in un commovente articolo uscito sul New York Times. “Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”, scrive la duchessa, 39 anni, già mamma del piccolo Archie, 18 mesi. Markle ha detto di voler condividere la sua storia per aiutare a rompere il silenzio intorno a una tragedia fin troppo comune. “Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano in pochi”. Di seguito un estratto del suo racconto: “Era una mattina di luglio che iniziava ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) La duchessa del Sussex e moglie del principe Harry,, ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo a luglio, raccontando la sua esperienza nella speranza di aiutare altre persone.ha raccontato la sua storia in un commovente articolo uscito sul New York Times. “Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”, scrive la duchessa, 39 anni, già mamma del piccolo Archie, 18 mesi.ha detto di voler condividere la sua storia per aiutare a rompere il silenzio intorno a una tragedia fin troppo comune. “unsignifica portare unquasi, vissuto da molti ma di cui parlano in pochi”. Di seguito un estratto del suo racconto: “Era una mattina di luglio che iniziava ...

alle_carboni : Sitting in a hospital bed, I realized that the only way to begin to heal is to first ask, “Are you OK?” Are we? |… - StefaniaChiale : Il pezzo da leggere oggi l’ha scritto una mamma, una femminista, un avvocato. Meghan scrive del suo aborto, della c… - Corriere : ?? ULTIM'ORA «In una mattina di luglio» che sembrava identica a tutte le altre, «dopo aver cambiato il pannolino» a… - fanpage : Meghan Markle racconta il suo grande dolore - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La duchessa di Sussex Meghan Markle ha rivelato al New York Times di aver perso un secondo figlio dop… -