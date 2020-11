Liverpool-Atalanta in tv e streaming: dove vederla (Di mercoledì 25 novembre 2020) I Reds ospitano la Dea nella 4ª giornata del Gruppo D di Champions League: dove vedere Liverpool-Atalanta La 4ª giornata del Gruppo D di Champions League mette nuovamente di fronte il Liverpool di Jurgen Klopp e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo la prima partita in Italia nettamente favorevole agli inglesi. I Reds guidano il girone con 9 punti, 4 punti invece per i nerazzurri, che si trovano attualmente al 3° posto. Liverpool-Atalanta: la partita si giocherà mercoledì 25 novembre 2020 nello scenario di Anfield a Liverpool. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Liverpool-Atalanta sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) I Reds ospitano la Dea nella 4ª giornata del Gruppo D di Champions League:vedereLa 4ª giornata del Gruppo D di Champions League mette nuovamente di fronte ildi Jurgen Klopp e l’di Gian Piero Gasperini, dopo la prima partita in Italia nettamente favorevole agli inglesi. I Reds guidano il girone con 9 punti, 4 punti invece per i nerazzurri, che si trovano attualmente al 3° posto.: la partita si giocherà mercoledì 25 novembre 2020 nello scenario di Anfield a. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande.sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky ...

SkySport : Inizia Liverpool-Atalanta: segui il LIVE ? #LiverpoolAtalanta Su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 #SkySport #SkyUCL… - RadioRadioWeb : ???? La Champions League non vi lascia soli nemmeno questa sera ?? Italiane impegnate in match stellari:… - 4Tchat : RT @AndreaBiferi: #UCL viste le formazioni de #RealMadrid e #Liverpool, non vedo come #Inter e #Atalanta non possano fare bottino pieno - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Liverpool-Atalanta 0-0 in diretta su - AndreaBiferi : #UCL viste le formazioni de #RealMadrid e #Liverpool, non vedo come #Inter e #Atalanta non possano fare bottino pieno -