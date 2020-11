Le vendite online di Gap sono aumentate del 61% nel Q3 causa COVID-19

Leggi su invezz

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Gap Inc. (NYSE: GPS) ha dichiarato nella giornata di ieri che la sua performance finanziaria è stata più debole del previsto nel terzo trimestre fiscale adella pandemia di Coronavirus in corso. L’aumento di nuovi casi di-19 nelle ultime settimane, ha aggiunto il rivenditore, potrebbe anche danneggiare l’afflusso di clienti nei negozi nel Q4. Il nuovo virus simile all’influenza ha finora contagiato poco meno di 13 milioni di persone negli Stati Uniti e hato oltre 250.000 morti. Ieri, le azioni Gapcrollate di oltre il 10% nell’extended trading. Il rivenditore statunitense ha ora un prezzo per azione di £17,84, che rappresenta un guadagno di quasi il 40% dall’inizio dell’anno nel mercato azionario. Il divario era sceso fino a £4,12 per azione nella prima settimana di aprile, quando la pandemia ...