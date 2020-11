Lazio, tamponi riprocessati: diciotto positivi in più (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il caso Lazio si rende sempre più cupo. diciotto i tamponi positivi in più dopo il riprocessamento, negativi invece quelli di Immobile e Leiva Il mistero intorno al caso Lazio si infittisce. I tamponi riprocessati dopo il caos Avellino hanno portato alla luce diciotto nuove positività, ovviamente non svelate. Tra i test anche quelli dei famigliari dei giocatori, che scesero in campo contro il Torino mentre non furono considerati disponibili per la Champions League. Fattore scatenante di tutta questa vicenda. Quini, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è evidenziata una discordanza rilevante tra i risultati emessi da Futura Diagnostica, laboratorio a cui si affida la Lazio, e l’ospedale Moscati di Avellino. ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il casosi rende sempre più cupo.in più dopo il riprocessamento, negativi invece quelli di Immobile e Leiva Il mistero intorno al casosi infittisce. Idopo il caos Avellino hanno portato alla lucenuovetà, ovviamente non svelate. Tra i test anche quelli dei famigliari dei giocatori, che scesero in campo contro il Torino mentre non furono considerati disponibili per la Champions League. Fattore scatenante di tutta questa vicenda. Quini, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è evidenziata una discordanza rilevante tra i risultati emessi da Futura Diagnostica, laboratorio a cui si affida la, e l’ospedale Moscati di Avellino. ...

