Lapadula | “Ecco come si affronta la Juve Stadi? Prima battiamo il covid”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tornato dagli impegni con la Nazionale peruviana, Gianlucaè partito dalla panchina nella sfida di Firenze. L’attaccante resta però un punto fermo nel Benevento di Pippo Inzaghi e già sabato prossimo contro lantus potrebbe tornare a vestire la maglia da titolare. Il numero nove della Strega ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb della quale vi proponiamo alcuni passaggi. Benevento – “Sono ripartito da Benevento, conquistato dalla voglia della società di togliersi delle belle soddisfazioni. Ho percepito sensazioni positive, in serie B hanno fatto un campionato eccellente ed è stato semplice trovare l’accordo“. Inzaghi – “A Benevento c’è grande organizzazione in entrambe le fasi, in campo sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare e le prestazioni sono state buone“. Vecchia guardia – “Non è ...