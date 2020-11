Inter Real Madrid: 22 anni fa un magico Baggio, ora tocca a Lukaku e Lautaro – VIDEO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non sarà la prima volta di un Inter-Real Madrid giocato il 25 novembre: esattamente 22 anni fa una doppietta di Roberto Baggio fece impazzire San Siro Il popolo nerazzurro si augura con tutto il cuore di rivivere un Inter-Real Madrid quanto mai simile all’ultimo precedente al Meazza. Nel 1998 furono due perle di Roberto Baggio a stendere le Merengues, ventidue anni dopo toccherà a un altro numero 10 dimostrare il suo talento. Correva esattamente il 25 novembre quando Milano ribollì di entusiasmo. Era l’Inter del compianto e amatissimo Gigi Simoni, reduce da uno Scudetto perso tra infinite e mai dimenticate polemiche. Un squadra operaia nelle sue fondamenta, con lo Zio Bergomi libero d’altri tempi a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non sarà la prima volta di ungiocato il 25 novembre: esattamente 22fa una doppietta di Robertofece impazzire San Siro Il popolo nerazzurro si augura con tutto il cuore di rivivere unquanto mai simile all’ultimo precedente al Meazza. Nel 1998 furono due perle di Robertoa stendere le Merengues, ventiduedopo toccherà a un altro numero 10 dimostrare il suo talento. Correva esattamente il 25 novembre quando Milano ribollì di entusiasmo. Era l’del compianto e amatissimo Gigi Simoni, reduce da uno Scudetto perso tra infinite e mai dimenticate polemiche. Un squadra operaia nelle sue fondamenta, con lo Zio Bergomi libero d’altri tempi a ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - DavideIN22 : RT @internewsit: Inter-Real Madrid (UEFA Champions League): le probabili formazioni - - Vatenerazzurro1 : Come finirà secondo voi inter real? -