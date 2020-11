Inter, Eriksen torna in Premier a prezzo di saldo: assalto Arsenal (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Arsenal farebbe sul serio per Eriksen, destinato a lasciare l’Inter nel calciomercato di gennaio Spunta anche l’Arsenal nella corsa a Christian Eriksen, destinato a lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. Il fantasista danese con molta probabilità resterà fuori anche questa sera contro il Real Madrid e sembra ormai ai margini dei progetti tecnici di Antonio Conte. Eriksen potrebbe quindi tornerà in Inghilterra, con l’Arsenal che sarebbe Interessato al giocatore e potrebbe strapparlo all’Inter ad un prezzo di saldo intorno ai 13 milioni di euro come scrive ESPN. L’ex Tottenham nonostante i suoi trascorsi negli ‘Spurs’ accetterebbe di buon grado la destinazione, con i ‘Gunners’ che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’farebbe sul serio per, destinato a lasciare l’nel calciomercato di gennaio Spunta anche l’nella corsa a Christian, destinato a lasciare l’nel mercato di gennaio. Il fantasista danese con molta probabilità resterà fuori anche questa sera contro il Real Madrid e sembra ormai ai margini dei progetti tecnici di Antonio Conte.potrebbe quindi tornerà in Inghilterra, con l’che sarebbeessato al giocatore e potrebbe strapparlo all’ad undiintorno ai 13 milioni di euro come scrive ESPN. L’ex Tottenham nonostante i suoi trascorsi negli ‘Spurs’ accetterebbe di buon grado la destinazione, con i ‘Gunners’ che ...

FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - FBiasin : #Conte: '#Eriksen ha avuto tantissime occasioni, ha giocato molto più di altri'. Spero sempre in un miracolo che… - stebellentani : Sacrifichiamo uno dei migliori acquisti degli ultimi anni per un allenatore che ha fatto di tutto per andarsene ed… - marco_sossai : @luca_leoni1 #Eriksen può essere anche Messi,ma finché il sistema di gioco da Serie D di #AntonioConte prevede pall… - Anton_Mosc : Grazie a @InteristiEsist per la bellissima illusione #Inter #InterRealMadrid #Eriksen #Baggio #25novembre -