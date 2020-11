Highlights e gol Inter-Real Madrid 0-2: Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Inter-Real Madrid, match valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021. A San Siro i ragazzi di Zidane partono bene e trovano la rete dello 0-1 per un calcio di rigore trasformato da Hazard e contestato dai nerazzurri. Le proteste e il nervosismo cresce quando Taylor non fischia un calcio di rigore ad Arturo Vidal che viene espulso per proteste. Nella ripresa arriva il raddoppio di Rodrygo: per l’Inter di Conte passare il turno diventa un’impresa. 0-1 Espulsione Vidal 0-2 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quarta giornata della. A San Siro i ragazzi di Zidane partono bene e trovano la rete dello 0-1 per un calcio di rigore trasformato da Hazard e contestato dai nerazzurri. Le proteste e il nervosismo cresce quando Taylor non fischia un calcio di rigore ad Arturo Vidal che viene espulso per proteste. Nella ripresa arriva il raddoppio di Rodrygo: per l’di Conte passare il turno diventa un’impresa. 0-1 Espulsione Vidal 0-2 SportFace.

