Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci è stata sempre una persona snob (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ancora tensione dentro la casa del “GF Vip” questa volta tra la Gregoraci e Giulia Salemi, il tutto è iniziato durante l’ultima nomination palese della serata dove Giulia Salemi ha fatto il nome di Elisabetta Gregoraci: “Niente di personale, ma è quella con cui ho meno rapporti”, ha ammesso con tranquillità, ma quella che poteva essere una votazione senza problemi, ma si è rivelata tutt’altro, perché Alfonso Signorini ha voluto mettere le cose in chiaro tra le due gieffine prima di entrare al reality non corresse proprio buon sangue. Il motivo? Flavio Briatore. Secondo Elisabetta Gregoraci, la Salemi che è solita passare le sue vacanze in Sardegna, avrebbe scritto più volte al suo ex marito Flavio ... Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ancora tensione dentro la casa del “GF Vip” questa volta tra la, il tutto è iniziato durante l’ultima nomination palese della serata doveha fatto il nome di: “Niente dile, ma è quella con cui ho meno rapporti”, ha ammesso con tranquillità, ma quella che poteva essere una votazione senza problemi, ma si è rivelata tutt’altro, perché Alfonso Signorini ha voluto mettere le cose in chiaro tra le due gieffine prima di entrare al reality non corresse proprio buon sangue. Il motivo? Flavio Briatore. Secondo, lache è solita passare le sue vacanze in Sardegna, avrebbe scritto più volte al suo ex marito Flavio ...

aryprova01 : RT @stefyorlandobot: Giulia Salemi: 'A me piace la Orlando quando parla in romanaccio. Mi fa proprio sangue!' SAPESSI A NOI GIULETTA ?? #… - amicamiatapigli : RT @stefyorlandobot: Giulia Salemi: 'A me piace la Orlando quando parla in romanaccio. Mi fa proprio sangue!' SAPESSI A NOI GIULETTA ?? #… - Auriiiii9 : RT @stefyorlandobot: Giulia Salemi: 'A me piace la Orlando quando parla in romanaccio. Mi fa proprio sangue!' SAPESSI A NOI GIULETTA ?? #… - SofyPiccinini : RT @stefyorlandobot: Giulia Salemi: 'A me piace la Orlando quando parla in romanaccio. Mi fa proprio sangue!' SAPESSI A NOI GIULETTA ?? #… - teschio_22 : RT @stefyorlandobot: Giulia Salemi: 'A me piace la Orlando quando parla in romanaccio. Mi fa proprio sangue!' SAPESSI A NOI GIULETTA ?? #… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Gf Vip, Giulia Salemi molto ubriaca fa rivelazioni clamorose LettoQuotidiano La concorrente brasiliana è incorsa in un incidente hot mentre faceva un tuffo

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in cui i concorrenti sono venuti a conoscenza della notizia dell’allungamento del programma fino all’inizio di febbraio, adesso è tempo di scaricare la t ...

Flavio Briatore asfaltato a Pomeriggio 5: "Cade a pezzi!"

L'ex manager della Formula 1 continua a essere protagonista indiretto del gossip legato al Grande Fratello Vip 5 a causa delle dichiarazioni dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci ...

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in cui i concorrenti sono venuti a conoscenza della notizia dell’allungamento del programma fino all’inizio di febbraio, adesso è tempo di scaricare la t ...L'ex manager della Formula 1 continua a essere protagonista indiretto del gossip legato al Grande Fratello Vip 5 a causa delle dichiarazioni dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci ...