“Fanculo 2020”: in Puglia le luminarie di Natale contro il Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) Addio 2020 anzi “Fanculo”. L’iniziativa è di quelle spontanee, profonde e sincere. Una luminaria tutta bella effervescente, a imperitura memoria, esposta in bella mostra sulla strada con la scritta: “Fanculo 2020”. Se l’è inventata il signor Andrea da Manfredonia (Foggia) e l’ha esposta sulla cancellata della sua abitazione di fianco al tradizionale albero di Natale. La luce è ad intermittenza (così si nota quasi di più) e va a sostituire il sempiterno “Auguri”. “Ho già messo le luci di Natale nel mio giardino – ha spiegato l’uomo in un video cliccatissimo sui social – però quest’anno non ho scritto “Auguri”, ho voluto fare una cosa diversa. Voglio lanciare l’hashtag “Fanculo 2020, mandiamo via quest’anno bruttissimo, e speriamo bene”. Così dopo mesi di Covid19 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Addio 2020 anzi”. L’iniziativa è di quelle spontanee, profonde e sincere. Una luminaria tutta bella effervescente, a imperitura memoria, esposta in bella mostra sulla strada con la scritta:. Se l’è inventata il signor Andrea da Manfredonia (Foggia) e l’ha esposta sulla cancellata della sua abitazione di fianco al tradizionale albero di. La luce è ad intermittenza (così si nota quasi di più) e va a sostituire il sempiterno “Auguri”. “Ho già messo le luci dinel mio giardino – ha spiegato l’uomo in un video cliccatissimo sui social – però quest’anno non ho scritto “Auguri”, ho voluto fare una cosa diversa. Voglio lanciare l’hashtag2020, mandiamo via quest’anno bruttissimo, e speriamo bene”. Così dopo mesi di19 e ...

