Fabian | “Diego sarai sempre l’eroe di questa città”

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz commenta su Twitter la morte di Maradona: "Appena ricevuta la notizia più triste, è un giorno terribile per tutto il mondo del calcio ma specialmente per Napoli e i nostri tifosi. Diego sarai sempre l'eroe di questa città!". Appena ricevuta la notizia più triste, è un giorno terribile per tutto il mondo del calcio ma specialmente per Napoli e i nostri tifosi. Diego sarai sempre l'eroe di questa città! #DEPDiego pic.twitter.com/HcnpYW2bSA — Fabián Ruiz (@FabianRP52) November 25, 2020

