Esperimento di supercalcolo per nuove terapie contro Sars-Cov-2 (Di giovedì 26 novembre 2020) – Il Consorzio pubblico-privato Exscalate4Cov, supportato dalla Commissione Europea, ha eseguito in Italia l'Esperimento di supercalcolo più complesso mai realizzato al mondo per identificare nuove terapie contro il virus Sars Cov2. Obiettivo simulare il comportamento del virus per individuare le modalità terapeutiche migliori per neutralizzarlo. In campo, sotto il coordinamento di Dompé, la biblioteca molecolare Exscalate, i supercomputer HPC5 di Eni e Marconi100 di Cineca (81 petaflop di capacità di calcolo) su cui gireranno il software di screening virtuale realizzato e ottimizzato dal Politecnico di Milano e Cineca, e gli Advanced Analytics e le tecniche di Intelligenza Artificiale di SAS. Obiettivo della simulazione, testare 71,6 miliardi di molecole sui 15 "siti attivi" del ...

L'obiettivo è stato quello di testare stare 70 miliardi di molecole su 15 "siti attivi" del virus attraverso l'elaborazione di mille miliardi di interazioni, grazie anche al Software SAS

