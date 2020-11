Elisabetta Gregoraci VS Giulia Salemi | un ospite di Flavio Briatore racconta cosa è davvero successo in Sardegna

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella giornata di ieri una serie di storie su Instagram avrebbero svelato la verità su quanto accaduto indopo la catfight tra. A parlare sarebbe stato Domenico Zambelli, l’amico che laavrebbe tirato in causa di fronte alle accuse della. Tale Domenico avrebbe confermato la versione di. Cioè che la vippona era stata invitata nel cerchio die non si era inserita di sua spontanea volontà : Buongiorno, volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato nominato più volte dae da. Volevo confermare quello che ha detto. Io ...

DonnaGlamour : Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciare il GF Vip: le lacrime con Pierpaolo - vale_bosio_ : RT @traimieipassi: GIULIA SALEMI ASFALTA ELISABETTA GREGORACI, olio su tela #gfvip #prelemi - gossipblogit : Elisabetta Gregoraci: “Il Grande Fratello Vip siamo noi” (video) - Notiziedi_it : Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip 2020? Lunedì la decisione - greta_piana : RT @traimieipassi: GIULIA SALEMI ASFALTA ELISABETTA GREGORACI, olio su tela #gfvip #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Nonostante in molti la diano già per persa e la sua palese intenzione di lasciare la Casa Alfonso Signorini pensa che Elisabetta Gregoraci ...Elisabetta Gregoraci sembra averci provato in tutti i modi a fare la carina e disponibile nei confronti di Giulia Salemi, ma qualche ruggine del passato sembra aver avuto la meglio. Durante la puntata ...