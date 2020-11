Covid: Fontana, più vicini ad allentamento misure (Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO, 25 NOV - "Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato su Facebook i dati odierni del Covid in regione. "... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO, 25 NOV - "Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, ha commentato su Facebook i dati odierni delin regione. "...

pfmajorino : In #Lombardia abbiamo due tipologie di negazionismo, entrambe pericolose. Ci sono quelli che dicono che il #Covid… - fbozza : @ondavorace @MicheleZambon1 @Svero__ C'è stata una chiusura parziale e molto diversa in questa seconda ondata, si è… - ugogufo19 : @paolacontini64 Populisti a caccia di elettori, a qualsiasi costo ..altrui. #toti #fontana #Covid_19 - FraLauricella : Negli ultimi 15 giorni in #Lombardia sono morte oltre 2.000 persone per #covid. Spero che @FontanaPres abbia il buo… - zoppi76 : RT @Bergamonews: -