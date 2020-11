Come fare la spesa con i tacchi in modo sexy: il tutorial di Detto Fatto scatena polemiche (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Come fare la spesa con i tacchi in modo sexy? Il tutorial di Detto Fatto, programma Rai condotto da Bianca Guaccero, scatena polemiche all’indomani della sua messa in onda e non potrebbe essere altrimenti. Nessuna donna, probabilmente, sentiva il bisogno di sapere Come fare a girare per le corsie di un supermercato con tacchi alti e andamento sensuale e con una bella minigonna. E invece Detto Fatto ha pensato bene di mettere su un tutorial a tratti imbarazzante in cui la pole dancer Emily Angelillo mostra Come fare spesa senza perdere la propria ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020)lacon iin? Ildi, programma Rai condotto da Bianca Guaccero,all’indomani della sua messa in onda e non potrebbe essere altrimenti. Nessuna donna, probabilmente, sentiva il bisogno di saperea girare per le corsie di un supermercato conalti e andamento sensuale e con una bella minigonna. E inveceha pensato bene di mettere su una tratti imbarazzante in cui la pole dancer Emily Angelillo mostrasenza perdere la propria ...

trash_italiano : Il tutorial su come fare la spesa MA COSA - matteosalvinimi : #Salvini: Ciò che il governo potrebbe fare è premiare chi compra e vende italiano. Troppo comodo fatturare in Itali… - trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - RinversoR : @mari_arena75 dovrei assumerti per metter i totoli hai quadri..scherzo...ma sto pensando a come fare quasi ci provo… - AngeloG10912343 : @fattoquotidiano @stanzaselvaggia Giletti mi ha deluso come uomo, negli ultimi anni si é trasformato in un comico t… -