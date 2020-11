Colli Aminei, associazione di volontariato allacciata abusivamente alla rete pubblica (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’associazione di volontariato le cui ambulanze erano prive di assicurazione e autorizzazioni. In più, il contatore dell’elettricità era allacciato abusivamente alla rete pubblica. Così ieri mattina, gli agenti del commissariato Arenella hanno effettuato un controllo presso un’associazione di volontariato in via Michele Pietravalle dove, con il supporto di personale tecnico dell’Enel, hanno verificato che il contatore elettrico era allacciato abusivamente alla rete pubblica. Inoltre, nell’autoparco di pertinenza della struttura, hanno riscontrato la presenza di un manufatto abusivo, che è stato sequestrato con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’dile cui ambulanze erano prive di assicurazione e autorizzazioni. In più, il contatore dell’elettricità eracciato. Così ieri mattina, gli agenti del commissariato Arenella hanno effettuato un controllo presso un’diin via Michele Pietravalle dove, con il supporto di personale tecnico dell’Enel, hanno verificato che il contatore elettrico eracciato. Inoltre, nell’autoparco di pertinenza della struttura, hanno riscontrato la presenza di un manufatto abusivo, che è stato sequestrato con ...

tusciaweb : Contatore d’associazione di volontariato allacciato abusivamente alla rete elettrica Napoli - Colli Aminei: a - imisstaetaeh : @YOONlVERSAE Sono dei colli Aminei...ora tira meno vento, ma prima era assurdo - colecisti : Sei mai stata allo Stairs ai colli aminei? — No!! Gerardo sei tu che mi hai posto questa domanda per caso? - muoversincampan : Anm: per il guasto sulla Linea 1 metropolitana è attivo il bus sostitutivo 665A in servizio sulla tratta Scampia-Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Colli Aminei Napoli: linea filobus Colli Aminei, si parte entro l'anno Agenzia ANSA Colli Aminei, associazione di volontariato allacciata abusivamente alla rete pubblica

L’associazione di volontariato aveva ambulanze prive di assicurazione e autorizzazioni e il contatore dell’elettricità era allacciato abusivamente alla rete pubblica ...

Sei single? Puoi adottare un figlio solo se affetto dalla Sindrome di Down

In Italia non è consentita l’adozione ai single perché la legge in materia prevede che solo le coppie etero e sposate possano accedere a questo istituto.... Per il quartiere dei Colli Aminei e per gli ...

L’associazione di volontariato aveva ambulanze prive di assicurazione e autorizzazioni e il contatore dell’elettricità era allacciato abusivamente alla rete pubblica ...In Italia non è consentita l’adozione ai single perché la legge in materia prevede che solo le coppie etero e sposate possano accedere a questo istituto.... Per il quartiere dei Colli Aminei e per gli ...