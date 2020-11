Ciclismo | Alexey Lutsenko chiude la rosa 2021 dell’Astana-Premier Tech! Arrivano i ds Steve Bauer e Dmitriy Muravyev

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il campione kazako e vincitore di tappa al Tour de France 2020, ha prolungato di un anno il suo contratto con l’Astana-Tech, completando così il roster per la prossima stagione comprendente un totale di 31 corridori. Oltre agli otto nuovi innesti della squadra kazako-canadese, arriveranno anche due direttori sportivi: il canadese, medaglia olimpica e vincitore di tappa del Tour de France, e l’ex corridore kazako. “Penso di essere migliorato in modo significativo negli ultimi anni e di aver ottenuto ottimi risultati, che sono stati i miei obiettivi per molti anni – ha dichiaratonel comunicato stampaTech – Nonostante un anno difficile, ho ...