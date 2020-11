C' è un impostore tra noi! La gallina si atteggia come un' oca | video

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sarà l'influenza delle compagne di stanza, ma questasi è proprio confusa sulla sua personalità: si comportaun'oca, copia il modo in cui camminano le altre emuovono in collo, scatenando le risate dei proprietari. GalloPioggia Noneva in bicicletta con il casco NonePappagallo Ladro Il pappagallino ama così tanto la frutta... che ne ruba un po' ...

XhuljanSharka : 'L'impostore' Non lo è ancora ma lo sarà tra poco - bincoscritto : Dio porco una mia amica sa chi è l’impostore e mi continua a dire che qualcuno lo dirà tra poco, che lei non puó di… - gland54 : @Alex_09958 @OrioliPaolo Ho appena ricontrollato il mio profilo e l'impostore è sparito. Meglio così, speriamo mi m… - GhostJR__ : @franonesiste @coldblackarrow C'è un impostore tra noi - Chiaisgolden_ : @tommosdarlin @VenusInYourEyes C'è un impostore tra di noi -

Ultime Notizie dalla rete : impostore tra

Tech Fanpage

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...Among Us avrà presto l'italiano! Il gioco multiplayer di Innersloth si apre ad altre lingue tra cui la nostra, per una maggiore accessibilità.