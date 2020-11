Borsa, Hong Kong balza in avvio a +0,87% (Di mercoledì 25 novembre 2020) (ANSA) - PECHINO, 25 NOV - La Borsa di Hong Kong apre spedita la seduta, trainata dall'ottimismo generato tra gli investitori dai nuovi record di Wall Street sostenuti dai vaccini in arrivo contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 25 novembre 2020) (ANSA) - PECHINO, 25 NOV - Ladiapre spedita la seduta, trainata dall'ottimismo generato tra gli investitori dai nuovi record di Wall Street sostenuti dai vaccini in arrivo contro il ...

CorriereQ : Borsa, Hong Kong balza in avvio a +0,87% - iconanews : Borsa, Hong Kong balza in avvio a +0,87% - semplici8 : @klaatu29 @Lukazzu @NOprisonersEVER @Voormas @JessRab94943151 @donnadimezzo @ernoirsfina_ @caterita2008 @paolinab… - Group8g : @darold77 @CalcioFinanza @FabRavezzani Non mi dire che una Tv italiana parlerà del mistero Milan mister le bonifici… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Hong Borsa, positive Shanghai e Hong Kong - Ultima Ora Agenzia ANSA Wall Street festeggia la resa di Trump e l’arrivo di Yellen

Le Borse della Cina, che ieri sono salite sui massimi degli ultimi cinque anni, si assestano: Hong Kong +0,1%, CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,4%. Continua intanto la corsa agli acquisti ...

Borsa: Avvio positivo per Hong Kong, in crescita (dello 0,87%)

Spunto rialzista per l'indice Hang Seng, in allungo dello 0,87%, dopo aver esordito a 26.819,96.

Le Borse della Cina, che ieri sono salite sui massimi degli ultimi cinque anni, si assestano: Hong Kong +0,1%, CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,4%. Continua intanto la corsa agli acquisti ...Spunto rialzista per l'indice Hang Seng, in allungo dello 0,87%, dopo aver esordito a 26.819,96.