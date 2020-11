Bolzano Dolomiti UNESCO | gestione degli accessi per i luoghi più affollati

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel territorio dellepatrimonio mondialevi sono alcuni hotspot, punti di particolare attrazione per i visitatori che portano ad un eccessivo carico su queste aree, come quelle del lago di Braies e delle Tre Cime di Lavaredo. Sovraffollamento generalizzato, code e chiasso impattano sull’ambiente e sulla qualità della visita e della vita delle comunità locali. Il limite della capacità di carico su queste due zone, prese in esame quali aree pilota, è il tema centrale su cui si impernia lo studio innovativo della Fondazionee del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, presentato dal professor Jan Van der Borg, responsabile del team di ricerca internazionale insieme a Mario Tonina e Maria Hochgruber Kuenzer nell’ambito di una conferenza stampa moderata da Marcella ...