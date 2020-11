Assistenza alla guida avanzata obbligatoria dal 2022 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Presto il mondo delle auto subirà grandi cambiamenti. Infatti, dal 2020, l’Assistenza alla guida avanzata sarà obbligatoria in ogni veicolo venduto. L’obbiettivo è quello di ridurre gli incidenti e i decessi sulle strade. IL NUOVO REGOLAMENTO – In un periodo incerto e pericoloso come quello attuale, tendiamo a scordarci dei semplici scontri e tamponamenti stradali. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Presto il mondo delle auto subirà grandi cambiamenti. Infatti, dal 2020, l’saràin ogni veicolo venduto. L’obbiettivo è quello di ridurre gli incidenti e i decessi sulle strade. IL NUOVO REGOLAMENTO – In un periodo incerto e pericoloso come quello attuale, tendiamo a scordarci dei semplici scontri e tamponamenti stradali. L'articolo

giornalettismo : Tagli alla #Sanità e non solo. Ecco tutti gli inadempimenti delle #Regioni (dal 2010 al 2018) sui livelli essenzial… - DomeDellaValle : @Patty66509580 @cocchi2a Io ero per un lockdown mirato ai soli pensionati. Divieto assoluto di muoversi per chi sta… - ClubAlfaIt : Continental continua a sviluppare dei sistemi di assistenza alla guida autonoma #NotizieAuto - uniud : Uniud presente, da oggi, mercoledì 25 fino a venerdì 27 novembre, alla fiera 'Job & Orienta Digital Edition” di Ver… - NoiPA_social : @Carmins Ciao Carmine, tramite questa pagina non possiamo verificare situazioni specifiche. Per questo, ti consigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Assistenza alla Assistenza alla guida avanzata obbligatoria dal 2022 DailyNews 24 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Business del 2018 usata a Torino

Annuncio vendita Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Business usata del 2018 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Hyundai Kona 1.6 CRDI 115 CV Comfort del 2018 usata a Siracusa

Annuncio vendita Hyundai Kona 1.6 CRDI 115 CV Comfort usata del 2018 a Siracusa nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Annuncio vendita Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Business usata del 2018 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Hyundai Kona 1.6 CRDI 115 CV Comfort usata del 2018 a Siracusa nella sezione Auto usate di Automoto.it ...