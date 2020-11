25 novembre 2020: una profonda analisi riflessiva (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi è il 25 novembre 2020. Quest’articolo sarebbe potuto iniziare con mille giri di parole. Ci saremmo potuti domandare quale fosse la data odierna. E magari interrogarci quale fosse il significato di questo giorno. Invece no. Esistono casi nei quali è bene essere chiari fin da subito. Dunque, ricominciamo: oggi è il 25 novembre 2020, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi è il 25. Quest’articolo sarebbe potuto iniziare con mille giri di parole. Ci saremmo potuti domandare quale fosse la data odierna. E magari interrogarci quale fosse il significato di questo giorno. Invece no. Esistono casi nei quali è bene essere chiari fin da subito. Dunque, ricominciamo: oggi è il 25

fattoquotidiano : Il #Natale delle polemiche: morti sopra quota 50 mila e c'è chi pensa allo sci. Sul Fatto di domani la polemica del… - Radio3tweet : Erano le 19.34 del 23 novembre 1980: la terra in #Irpinia tremò per novanta secondi. Quarant’anni dopo i ricordi e… - ItalyMFA : #MED2020 ?? Si apre mercoledì 25 novembre la VI edizione di Rome MED – Mediterranean Dialogues, promossa da… - AndreaMarano11 : I just saw TERREMOTO80 – La propagazione delle onde sismiche causate dal terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia… - frenmut82 : RT @Antonio79B: Al via le votazioni per il 5° PREMIO TWITTER LETTERARIO ITALIANO #PuntoLettura 2020. La prima fase, per scegliere i finalis… -

Ultime Notizie dalla rete : novembre 2020 29 novembre 2020 / Prossimo numero / Home La Difesa del Popolo Al via l'Urban Center per le imprese di Trieste

Il progetto si focalizza sulla valorizzazione di un edificio in centro città collocato all'ingresso di Porto Vecchio. Al suo interno ci sarà un FabLab complementare a quello attualmente operativo all' ...

Intervista a Giulio Manfredi sul vicenda del grattacielo della Regione Piemonte

05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...

Il progetto si focalizza sulla valorizzazione di un edificio in centro città collocato all'ingresso di Porto Vecchio. Al suo interno ci sarà un FabLab complementare a quello attualmente operativo all' ...05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...