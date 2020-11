Zidane: “Scambio Isco-Eriksen? Contento dei miei giocatori” (Di martedì 24 novembre 2020) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter, Zinedine Zidane, ad una domanda di mercato, ha parlato in merito allo scambio Isco-Eriksen. Queste le sue parole: “Scambio Isco-Eriksen?: “Isco sta con noi. E’ un nostro giocatore e siamo felici di averlo. Non parlo di mercato o di voci messe in giro”. Foto: Sito uff. Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter, Zinedine, ad una domanda di mercato, ha parlato in merito allo scambio. Queste le sue parole:?: “sta con noi. E’ un nostro giocatore e siamo felici di averlo. Non parlo di mercato o di voci messe in giro”. Foto: Sito uff. Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

