Vittima di abusi sessuali non era stata risarcita dagli stupratori, sentenza storica della Cassazione: "Deve pagare lo Stato" (Di martedì 24 novembre 2020) Una sentenza inedita, "molto tecnica ma importante", dicono i giudici. Si tratta del verdetto che la Terza Sezione civile della Cassazione ha emesso lunedì 23 novembre, applicando per la prima volta l'orientamento tracciato lo scorso luglio dalla Corte di giustizia europea. Gli ermellini, infatti, hanno riconosciuto il dovere dello Stato italiano a risarcire una donna che nel 2005 aveva subito una violenza sessuale. Dopo la condanna penale degli imputati, la donna, una cittadina italiana, non era riuscita a ottenere da loro nessun risarcimento nel processo civile, visto che i due si erano resi latitanti. Per questo la questione è finita davanti ai giudici della Corte Ue. L'Italia infatti non ha recepito la direttiva comunitaria del 2004 che impone agli Stati di corrispondere un indennizzo alle vittime di reati violenti ...

